FOTO - Trigoria: inizia la settimana che porta alla Juventus. Dzeko si allena con i compagni

Dopo il pareggio all'esordio contro il Verona, la Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per preparare la sfida di domenica sera contro la Juventus. In attesa di sviluppi di mercato, Edin Dzeko si è allenato con i compagni. Anche Kumbulla e Peres, che non hanno preso parte alla sfida del Bentegodi, sono scesi in campo regolarmente.