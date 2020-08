Trigoria, Roma in campo per il secondo allenamento: assenti i nazionali. Fisioterapia per Pedro

Primo allenamento mattutino della nuova stagione per la Roma, scesa in campo intorno alle 9:30. Assenti i giocatori impegnati con le nazionali, già partiti per i rispettivi ritiri. Fisioterapia, invece, per l'ultimo arrivato Pedro, alle prese con il percorso riabilitativo dopo l’infortunio alla spalla. Assenti Mirante, Peres, Kluivert e Carles Perez, in quarantena dopo la positività al coronavirus.