Trigoria: annullato allenamento dopo la positività di Bruno Peres. Domani secondo giro di tamponi

La positività al Coronavirus di Bruno Peres scuote la Roma. Oggi alle 18 era in programma il primo allenamento della nuova stagione a Trigoria, ma é stato annullato tutto a causa dell’esito del tampone dell’esterno brasiliano. Domattina secondo giro di tamponi per tutti poi in base all'esito, primo allenamento spostato a domani pomeriggio.