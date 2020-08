FOTO - Trigoria: doppia seduta per i giallorossi

Dura giornata di lavoro a Trigoria, dove la Roma, nel terzo giorno di allenamento, è stata impegnata in una doppia seduta. I pochi giallorossi presenti al centro sportivo, viste le assenze dovute ai vari ritiri delle Nazionali, al mattino hanno lavorato prima in palestra, per poi spostarsi sul campo ed effettuare una seduta atletica seguita da un focus tattico. Queste i migliori scatti della giornata: