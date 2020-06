Mancano 18 giorni alla partita di campionato contro la Sampdoria, la prima dopo il periodo di stop a causa del coronavirus. In vista proprio del match in programma il prossimo 24 giugn (ore 21.45 allo stadio Olimpico) la squadra di Paulo Fonseca si è ritrovata questa mattina sui campi del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' per la seduta di allenamento dedicata al lavoro atletico e tattico. Individuale per Mancini, Pau Lopez e Zaniolo, quest'ultimo vicino al rientro in gruppo.