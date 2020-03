Trigoria: alle 11 allenamento a porte chiuse

Aspettando che si sblocchi la situazione da parte dell'UEFA, la vigilia di Siviglia-Roma procede come da programma. La Roma sarà regolarmente in campo alle 11 per la seduta di allenamento della vigilia degli ottavi di Europa League. Da segnalare un cambio di programma dovuto all'emergenza coronavirus: la seduta odierna si svolgerà interamente a porte chiuse, senza il primo quarto d'ora aperto alla stampa come avviene di consueto per i match delle coppe europee.