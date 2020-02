Trigoria: la ripresa degli allenamenti dopo la vittoria con il Lecce. Scarico per chi ha giocato ieri (FOTO)

Senza un attimo rifiatare la Roma è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria per il primo giorno di preparazione in vista del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con il Gent, in programma giovedì prossimo alle 18.55 al Ghelamco Arena. Chi ha preso parte alla vittoria di ieri con il Lecce ha svolto un lavoro di scarico, mentre gli altri hanno eseguito una normale seduta di allenamento.