Trigoria: domani alle 11 la ripresa degli allenamenti

Dopo la sconfitta di questa sera con l'Atalanta, la terza consecutiva di questo campionato, la squadra giallorossa tornerà già domani ad allenarsi in vista della gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent, in programma il prossimo 20 febbraio alle ore 21 allo stadio Olimpico. La Roma si ritroverà dunque a Trigoria alle ore 11 per la seduta di allenamento agli ordini di Paulo Fonseca.