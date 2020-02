FOTO - Trigoria: giallorossi già al lavoro in vista del Cagliari

Dopo il pareggio di Gent, la Roma non ha un attimo da perdere e questa mattina si è ritrovata a Trigoria per preparare la sfida di domenica contro il Cagliari sotto gli occhi del ds Petrachi. Il gruppo è stato diviso in due: solito lavoro differenziato per chi ha giocato ieri, lavoro in campo e prove tecnico tattiche per gli altri. Continuano il loro percorso di recupero gli infortunati Diawara, Zappacosta, Zaniolo, Mirante e Pellegrini. Hanno lavorato a parte anche Perotti, per via del problema gastrointestinale, e Veretout per un colpo alla caviglia rimediato ieri sera.