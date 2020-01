Trigoria: scarico per chi ha giocato ieri, Pastore e Mkhitaryan continuano nel lavoro di riabilitazione

La Roma torna in campo a Trigoria per preparare la prossima partita contro la Lazio. I giallorossi che hanno giocato ieri sera all'Allianz Stadium hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Tutto il resto della rosa ha svolto invece in campo esercitazioni atletiche, tecniche e tattiche. Pastore e Mkhitaryan proseguono con il loro percorso di riabilitazione dai rispettivi infortuni.