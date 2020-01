Trigoria, rifinitura in vista del Genoa. Focus su tattica e palle inattive

Alle 10:45 la Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura prima della partenza per Genoa. Prima degli esercizi sul terreno di gioco, Fonseca ha esaminato, insieme ai giocatori, dei video sull'avversario. Il tecnico portoghese ha organizzato una lunga seduta tattica con una grande attenzione per le palle inattive. Prosegue il programma di recupero per Pastore, Mkhitaryan e Zappacosta.