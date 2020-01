Trigoria: domani alle 12 la ripresa in vista del derby

Dopo la cocente sconfitta rimediata questa sera all'Allianz Stadium contro la Juventus, che le è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia, la Roma deve subito pensare alla prossima partita di campionato contro la Lazio, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa, senza un attimo rifiatare, si ritroverà già domani alle ore 12 a Trigoria per iniziare la preparazione in vista del derby.