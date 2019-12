Allenamento mattutino quest’oggi a Trigoria per la Roma a due giorni dall’ultima gara del 2019 contro la Fiorentina, in programma venerdì alle 20.45 al Franchi. La squadra di Paulo Fonseca è scesa in campo alle 11.30 e dopo il consueto riscaldamento iniziale si è dedicata ad esercizi atletici con cambi di direzione e scatti prima di effettuare un lungo lavoro tattico

Zappacosta, Cristante, Smalling, Pastore, Santon e Mirante proseguono il loro percorso di recupero.