Trigoria: ultimo allenamento dell'anno. Pellegrini torna in gruppo (FOTO)

La Roma è scesa in campo a Trigoria per l'ultimo allenamento dell'anno. Gli uomini agli ordini di mister Fonseca hanno iniziato a lavorare come di consueto in palestra per poi spostarsi sul campo. Ottime notizie arrivano da Pellegrini, che oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Hanno lavorato ancora a parte Justin Kluivert, Javier Pastore e Chris Smalling; per l'inglese però non si tratta di recupero da un infortunio ma di lavoro programmato.