FOTO e VIDEO - Il 1° maggio della Roma tra pranzo, piscina e calcio: Ndicka protagonista con uno splendido gol all'incrocio

La Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del match contro la Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Al termine della seduta la squadra si è concessa un po' di relax e ha deciso di festeggiare insieme il 1° maggio tra piscina e calcio: assoluto protagonista il difensore ivoriano, il quale ha realizzato uno splendido gol all'incrocio dei pali ed è stato sommerso dagli abbracci dei compagni increduli.





Gran parte della squadra ha pranzato a Trigoria e Stephan El Shaarawy ha voluto immortalare il momento: "Che squadra", la didascalia che accompagna il selfie.