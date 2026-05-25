Trigoria: la squadra ha lasciato il centro sportivo alle 11. Rientro per il raduno previsto intorno al 12 luglio

La Roma di Gian Piero Gasperini chiude la stagione al terzo posto in classifica con 73 punti, conquistando così una qualificazione in Champions League che mancava da ben 7 anni. All'indomani della vittoria in casa dell'Hellas Verona, la squadra si è riunita al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per fare colazione insieme e salutare i dipendenti . Alle ore 11 i calciatori hanno lasciato il centro sportivo e, chi non sarà impegnato nel Mondiale, potrà iniziare a godersi le vacanze. I giocatori si rivedranno a Trigoria intorno al 12 luglio (data non ancora stabilita), quando faranno rientro per il raduno in vista della stagione 2026/27.