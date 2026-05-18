Stagione finita per Ndicka: lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Infiammazione sulla cicatrice per Pellegrini e sovraccarico funzionale per Koné

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini, il quale ha perso Evan Ndicka nel corso del primo tempo del Derby della Capitale per un infortunio muscolare. Il difensore ivoriano si è sottoposto stamattina agli esami strumentali ed è stata evidenziata una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia destra: il calciatore salterà ovviamente l'ultima giornata di campionato contro l'Hellas Verona e la sua stagione è ufficialmente terminata.

Lorenzo Pellegrini, invece, ha accusato un'infiammazione sulla cicatrice del bicipite femorale destro e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

Manu Koné si è fermato nel corso dell'allenamento di rifinitura prima della partita contro la Lazio per un sovraccarico funzionale e, come per il numero 7, sarà valutato giorno dopo giorno.