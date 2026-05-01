Ospite speciale a Trigoria: l'incontro tra Franco Tancredi e Gasperini (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del match contro la Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Nella giornata odierna il quartier generale della squadra giallorossa ha accolto un ospite speciale e si tratta del leggendario portiere Franco Tancredi, il quale vestì la maglia della Roma dal 1977 al 1990 difendendo la porta in 389 occasioni. Il vincitore dello Scudetto del 1982/83 si è recato a Trigoria e ha incontrato Gian Piero Gasperini, che gli ha regalato una maglietta personalizzata.