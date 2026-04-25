Trigoria: domani la squadra si allena. Lunedì e martedì giorni liberi, ripresa mercoledì pomeriggio

La Roma si gode la vittoria per 0-2 sul campo del Bologna e attende i risultati di Como e Juventus. Per domani è invece previsto un allenamento mattutino, mentre, Gian Piero Gasperini ed il suo staff hanno concesso alla squadra lunedì e martedì di riposo. La ripresa è dunque prevista per mercoledì pomeriggio, quando i giallorossi torneranno a Trigoria per iniziare a preparare il prossimo match casalingo contro la Fiorentina.