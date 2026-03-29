Pellegrini da leader a Trigoria: riprende i giovani per il loro atteggiamento

Tra i grandi esclusi dalle loro nazionali c'è anche Lorenzo Pellegrini che in silenzio sta cercando di conquistarsi il rinnovo con la sua Roma. Intanto, il centrocampista è rimasto a Trigoria per allenarsi con i pochi superstiti e continua a trascinare il gruppo da leader. Nel retroscena riportato dal giornalista di Sky Paolo Assogna a Manà Manà Sport, infatti, l'ex capitano giallorosso avrebbe ripreso dei giovani ragazzi in campo, accusandoli di non avere il giusto atteggiamento e di non rendersi conto di cosa sia la Roma. Questo nuovo lato di Pellegrini sta dunque convincendo anche Gian Piero Gasperini.

(romasport.eu)