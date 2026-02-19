Trigoria, giornata di shooting: foto di squadra con i nuovi acquisti di gennaio (FOTO)

Al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è giornata di shooting per gli uomini di Gian Piero Gasperini. Il gruppo ha infatti posato per la consueta foto di squadra ma, a differenza dello scatto pubblicato il 19 novembre 2025 , questa volta sono presenti anche i nuovi acquisti arrivati nella sessione invernale di calciomercato. In prima fila spiccano Donyell Malen, Bryan Zaragoza e Lorenzo Venturino, mentre in terza c'è Robinio Vaz.



