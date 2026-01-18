Trigoria, domani pomeriggio la ripresa: da valutare le condizioni di Hermoso e Celik

Non ci sarà molto riposo per la Roma dopo la bella vittoria di questa sera contro il Torino. I giallorossi, infatti, torneranno ad allenarsi domani a Trigoria per iniziare a preparare la sfida di giovedì contro lo Stoccarda. Da valutare, poi, le condizioni di Zeki Celik e Mario Hermoso. Per il turco, fermatosi nel riscaldamento prepartita, problema muscolare al flessore. Per lo spagnolo invece, uscito nel primo tempo del match contro i granata, un risentimento muscolare.
