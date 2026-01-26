Koné, lesione di secondo grado al bicipite femorale: il francese fuori per un mese

Arrivano notizie tutt'altro che rassicuranti dall'infermeria giallorossa dopo il pareggio con il Milan. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Manu Koné hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Il centrocampista francese, costretto al cambio al 58' della sfida di ieri, dovrà osservare un periodo di riposo forzato: lo stop previsto è di un mese.