Infortunio Dovbyk: Artem costretto a operarsi. Emersa la gravità del problema al tendine dopo i nuovi esami

16/01/2026 alle 11:20.
Grande tegola per Gian Piero Gasperini. Come rivelato da Riccardo Galopeira nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica, Artem Dovbyk sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico in seguito all'infortunio al tendine rimediato nella partita contro il Lecce.

(Radio Manà Manà)

Come aggiunto dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, l'infortunio di Artem Dovbyk è più grave del previsto e i nuovi esami svolti nei giorni scorsi avevano fatto emergere la gravità della lesione miotendinea alla coscia sinistra. La Roma e il calciatore hanno deciso di quindi procedere con l'intervento chirurgico.