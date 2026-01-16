Infortunio Dovbyk: Artem costretto a operarsi. Emersa la gravità del problema al tendine dopo i nuovi esami

Grande tegola per Gian Piero Gasperini. Come rivelato da Riccardo Galopeira nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica, Artem Dovbyk sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico in seguito all'infortunio al tendine rimediato nella partita contro il Lecce.

(Radio Manà Manà)

Come aggiunto dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, l'infortunio di Artem Dovbyk è più grave del previsto e i nuovi esami svolti nei giorni scorsi avevano fatto emergere la gravità della lesione miotendinea alla coscia sinistra. La Roma e il calciatore hanno deciso di quindi procedere con l'intervento chirurgico.

Artem #Dovbyk si opera per l’infortunio al tendine subito nella partita con il Lecce (anticipazione @manasportroma). Nei giorni scorsi nuovi esami avevano fatto emergere la gravità del problema alla coscia#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/NP22Vq5jkQ — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 16, 2026



