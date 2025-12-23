Trigoria: nulla di grave per Bailey. Personalizzato per il giamaicano, Dovbyk ed Hermoso (VIDEO)

Buone notizie in casa Roma: nulla di grave per Leon Bailey. Il giamaicano ha svolto lavoro personalizzato alla ripresa dei lavori a Trigoria agli ordini di mister Gasperini in vista della sfida di lunedì contro il Genoa. Stesso programma per Artem Dovbyk e Mario Hermoso.
