Trigoria: nulla di grave per Bailey. Personalizzato per il giamaicano, Dovbyk ed Hermoso (VIDEO)

23/12/2025 alle 16:06.
Buone notizie in casa Roma: nulla di grave per Leon Bailey. Il giamaicano ha svolto lavoro personalizzato alla ripresa dei lavori a Trigoria agli ordini di mister Gasperini in vista della sfida di lunedì contro il Genoa. Stesso programma per Artem Dovbyk e Mario Hermoso.