Trigoria, niente conferenza stampa: Gasperini non parlerà alla vigilia del Napoli

Alla vigilia dell'atteso big match contro il Napoli, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico, non è prevista nella giornata di domani la consueta conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.
Il tecnico giallorosso, che seguirà la partita dalla tribuna in quanto squalificato, non incontrerà dunque i giornalisti nella sala stampa del centro sportivo "Fulvio Bernardini". La squadra si concentrerà esclusivamente sulla rifinitura per preparare gli ultimi dettagli della sfida contro la capolista.