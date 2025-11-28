Trigoria, niente conferenza stampa: Gasperini non parlerà alla vigilia del Napoli

28/11/2025 alle 14:37.
gasperini-trigoria-11

Alla vigilia dell'atteso big match contro il Napoli, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico, non è prevista nella giornata di domani la consueta conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

Il tecnico giallorosso, che seguirà la partita dalla tribuna in quanto squalificato, non incontrerà dunque i giornalisti nella sala stampa del centro sportivo "Fulvio Bernardini". La squadra si concentrerà esclusivamente sulla rifinitura per preparare gli ultimi dettagli della sfida contro la capolista.