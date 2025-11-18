Trigoria: Ferguson lavora con la squadra. Ancora personalizzato per Bailey (FOTO)

Arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini dal reparto infermeria. Sono infatti vicini al rientro sia Evan Ferguson che Leon Bailey. L'irlandese attualmente ha ricominciato a lavorare insieme ai compagni. Il giamaicano, invece, sta svolgendo ancora allenamento personalizzato, ma, entrambi potrebbero rientrare nell'elenco dei convocati della Roma per la trasferta di Cremona contro la Cremonese.