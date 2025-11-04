Dybala: lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. Out circa tre settimane

Bruttissime notizie per Gian Piero Gasperini. Paulo Dybala, infortunatosi durante Milan-Roma nel momento in cui ha calciato il rigore del possibile pareggio, si è sottoposto agli esami strumentali nella mattinata odierna ed è stata evidenziata una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. L'attaccante argentino ha già iniziato la terapia e resterà ai box per circa tre settimane, saltando le partite contro Rangers, Udinese e Cremonese. L'obiettivo è tornare in campo per il big match contro il Napoli, in programma il 30 novembre allo Stadio Olimpico.