Trigoria: ripresa in vista dell'Inter sotto gli occhi di Friedkin, che ha incontrato Massara e Gasperini. A parte Wesley e Bailey, Angelino influenzato (FOTO)

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del prossimo match contro l'Inter. Ancora nessuna buona notizia dall'infermeria per Gian Piero Gasperini: Angelino è ancora influenzato e non si è allenato con i compagni. Lavoro a parte anche per Wesley e Bailey. Come riferito da Filippo Biafora, il presidente della Roma Dan Friedkin ha seguito l'allenamento della squadra e ha incontrato Gasperini e Massara.

