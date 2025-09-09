Trigoria, l'allenamento di martedì: Rensch torna in gruppo. Prima seduta anche per Ziolkowski (VIDEO)

Martedì di lavoro a Trigoria per la Roma, che oggi ha ripreso gli allenamenti al Fulvio Bernardini in vista del match contro il Torino di domenica 14 settembre. Gian Piero Gasperini ha ritrovato anche i primi giocatori di ritorno dalle loro nazionali. Presente infatti Jan Ziolkowski che oggi ha svolto la prima sessione di allenamento insieme ai suoi nuovi compagni. Il difensore polacco si è anche distinto durante la partitella con alcuni interventi. Prima murando un tiro a botta sicura di Baldanzi e poi con un bell'anticipo sul giovane Paratici. È tornato in gruppo anche Devyne Rensch, che aveva saltato le ultime sedute a causa di una botta rimediata nell'amichevole contro il Roma City.