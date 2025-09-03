Trigoria, allenamento mattutino: assenti i nazionali, show di Dybala. Domani alle 11 amichevole contro il Roma City (FOTO EVIDEO)

Nella giornata di ieri la Roma è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini dopo il Pisa. Allenamento anche questa mattina per i giallorossi. Assenti i nazionali, mentre Pellegrini prosegue a lavorare in gruppo. In grande spolvero durante l'allenamento Paulo Dybala, protagonista di un gran gol di tacco all'incrocio e di tante giocate di classe.
Domani, invece, prevista un'amichevole a Trigoria contro il Roma City, club di Eccellenza. Calcio di inizio alle ore 11:00.
