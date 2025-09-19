Trigoria: allenamento a parte per Hermoso, ma escluse lesioni. Assente anche Wesley

19/09/2025 alle 11:25.
Brutte notizie per Gian Piero Gasperini nella penultima seduta prima del derby. Come riferito da Filippo Biafora de Il Tempo su X, infatti, Mario Hermoso si è allenato a parte dopo il problema accusato al polpaccio ieri, anche se non sono emerse lesioni dalla risonanza. Assente anche Wesley.