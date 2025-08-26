Trigoria, -4 a Pisa-Roma: Pellegrini ancora a parte, domani il rientro in gruppo. Terapie per Bailey

La Roma di Gian Piero Gasperini si è ritrovata a Trigoria per iniziare a preparare la sfida dell’Arena Garibaldi di sabato prossimo contro il Pisa. Il tecnico giallorosso per la seduta odierna, ha avuto a disposizione la rosa al completo fatta eccezione per Lorenzo Pellegrini e Leon Bailey. L’ex capitano della Roma anche oggi si è allenato a parte, mentre, il giamaicano ha iniziato le terapie di Leon Bailey che dovrà rimanere fuori per un mese.

Per la sessione di domani, Gian Piero Gasperini, come riportato dal giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, ritroverà anche Lorenzo Pellegrini. L’ex capitano della Roma è finalmente pronto a rientrare in campo insieme ai suoi compagni dopo un lunghissimo stop