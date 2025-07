Trigoria, rientro anticipato per Dybala e Pellegrini: i due sono già al 'Fulvio Bernardini' (FOTO)

Il 13 luglio inizierà il raduno al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria alla corte di Gian Piero Gasperini e i calciatori della Roma stanno rientrando dalle vacanze. Alcuni di loro si sono già presentati al centro sportivo come Devyne Rensch, il quale si è allenato da solo. Al terzino destro olandese si sono aggiunti anche Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini: i due sono a Trigoria per sottoporsi alle visite di controllo in seguito agli infortuni rimediati nella scorsa stagione. "Pronti a ricominciare!", il messaggio pubblicato dalla Roma su X.