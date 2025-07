Oggi a Trigoria, dove alle 17.30 andrà in scena il test con l'UniPomezia, c'è un volto familiare: Diego Perotti è presente al Fulvio Bernardini. L'ex attaccante giallorosso è entrato in campo abbracciato con Gian Piero Gasperini, suo allenatore ai tempi del Genoa. Inoltre, il figlio di Perotti, Francesco, gioca per la Roma.