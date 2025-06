Trigoria: Gasperini presente al 'Fulvio Bernardini'. Ranieri lascia il centro sportivo

È ormai scattato il conto alla rovescia per l'inizio dell'avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. Il tecnico, sbarcato ieri nella capitale per partecipare al matrimonio di Scamacca, si trova questa mattina a Trigoria per sbrigare le ultime pratiche burocratiche, apporre la firma sul contratto e scattare le prime foto da nuovo allenatore della Roma.

(Manà Manà Sport Roma)

Nel pomeriggio, intorno alle 15:40, Claudio Ranieri ha lasciato il 'Fulvio Bernardini' in macchina. Ancora presente nel centro sportivo, invece, Gian Piero Gasperini.