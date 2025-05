Dopo la vittoria con la Fiorentina per 1-0, Claudio Ranieri, come in questa settimana, ha concesso due giorni liberi alla squadra che dunque tornerà ad allenarsi mercoledì mattina a Trigoria. Nel prossimo turno, la Roma sfiderà l'Atalanta lunedì 12 maggio con calcio d'inizio alle 20.45 al Gewiss Stadium.