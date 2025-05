Trigoria, lavoro specifico per Dovbyk. Domani parziale rientro in gruppo (VIDEO)

La Roma si è allenata a Trigoria in mattinata in vista della prossima, e ultima, gara di campionato, in programma domenica sera in casa del Torino. Da capire se Artem Dovbyk riuscirà a tornare a disposizione: oggi l'attaccante ha svolto un lavoro specifico con l'obiettivo di essere tra i convocati per domenica.

Domani è previsto che svolga una parte della seduta con il gruppo, come fa sapere Filippo Biafora.