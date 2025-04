In mattinata la Roma si è allenata dopo aver presenziato a San Pietro per un ultimo saluto a Papa Francesco. La squadra giallorossa si è trasferita poi a Trigoria per una seduta d'allenamento in vista della sfida all'Inter, in programma domenica alle 15 a San Siro dopo lo spostamento dovuto al funerale di Papa Francesco previsto per sabato mattina.