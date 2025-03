Trigoria: ripresa in vista dell'Athletic. La squadra di Pellegrini e Koné vince la partitella (FOTO E VIDEO)

La Roma è tornata al lavoro in vista del match europeo di giovedì contro l'Athletic Club. I giallorossi che hanno giocato meno nella partita contro il Como si sono allenati sotto gli occhi di mister Ranieri. La squadra composta da Pellegrini, Koné, Gourna-Douath. Cama (out dai prossimi impegni della Primavera per il rosso rimediato contro la Cremonese), Svilar, Shomurodov, Baldanzi, Hummels e Rensch ha vinto l'allenamento di oggi: gran protagonista della partitella il numero 7 giallorosso.