VIDEO - Trigoria, il divertente siparietto tra Spagnoli, Dovbyk e Koné. Il preparatore: "Do io il via"

La Roma oggi è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura pre Porto. Durante i 15 minuti aperti alla stampa, è andato in scena un divertente siparietto che ha coinvolto il preparatore Carlo Spagnoli, Artem Dovbyk e Manu Koné. Nello svolgimento di un esercizio, i due calciatori sono partiti in anticipo rispetto al via libera dello staff e Spagnoli li ha fermati dicendo: "Do io il via". In sottofondo si sente la voce di Claudio Ranieri: "Bravo, così mi piaci" e quella di Bryan Cristante: "Personalità". Infine, il tecnico della Roma, rivolto verso Dovbyk e Koné, ha concluso con un "Svegliatevi".

