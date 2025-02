Trigoria: partite ridotte e sessione di tiri nella seduta mattutina (VIDEO)

La Roma è tornata al lavoro la mattina successiva al pareggio ottenuto col Napoli in extremis per preparare la gara di Coppa Italia contro il Milan. Il gruppo, come di consueto nella prima seduta dopo una gara, è stato diviso tra chi ha giocato dall'inizio che ha svolto un programma personalizzato e il resto della squadra, tra subentrati e non impegnati, che ha lavorato in campo.

Dopo l'attivazione, il gruppo è stato impegnato in una partita ridotta con porticine e poi utilizzando anche i portieri, prima di concludere la seduta con una sessione di tiri.