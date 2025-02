FOTO - Lo sbarco a Fiumicino, le visite mediche e l'arrivo a Trigoria: il primo giorno di Nelsson in giallorosso

La Roma chiude il mercato con il botto e si rinforza in difesa con l'arrivo di Victor Nelsson: il centrale danese lascia il Galatasaray e sbarca nella Capitale in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni più 2 di bonus. Atterrato a Fiumicino nella giornata di ieri, il classe '98 ha successivamente svolto le visite mediche per poi visita il centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria.