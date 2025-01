Trigoria: Pellegrini in gruppo. Out Cristante (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA A. FERRANTE - Domani la Roma sarà in campo in Olanda, calcio d'inizio alle 18.45, per la penultima sfida della fase iniziale di Europa League contro l'AZ. Alle 12.30 la squadra giallorossa è scesa in campo per la rifinitura, a Trigoria, prima di partire per l'Olanda dove alle 19.30 parlerà Ranieri in conferenza stampa.

12.50 - Durante il lavoro non mancano gli incoraggiamenti di Ranieri che si rivolge a Saud con un "mangialo!" prima che l'arabo effettui il cambio di direzione.

12.45 - La squadra passa poi ad esercizi di rapidità per concludere la fase di attivazione.

12.38 - Inizia la seduta con esercizi di mobilità. Pellegrini, col vistoso tutore al ginocchio, si allena in gruppo mentre Cristante lavora in palestra.

12.30 - Squadra in campo per la rifinitura. Celik arriva abbracciato a Ndicka e Saud.