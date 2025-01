Trigoria: primo allenamento in vista della trasferta di Bologna. Ok Celik e Pellegrini, ancora out Cristante (FOTO e VIDEO)

Dopo i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, la Roma torna ad allenarsi a Trigoria. Il derby vinto ha rilanciato i giallorossi che però domenica sono attesi da una trasferta ostica: Bologna. Unico assente della seduta Bryan Cristante, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia rimediato nel 2024 contro l'Atalanta. Niente di preoccupante, invece, per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, uscito per un problema fisico contro la Lazio, sta bene ed ha svolto tutto l'allenamento in gruppo. Ok anche Zeki Celik, tenuto fuori dalla lista dei convocati della scorsa partita a causa di un attacco influenzale.