La Roma è tornata in campo questa mattina per preparare la gara contro il Genoa che la vedrà scendere in campo venerdì sera allo Stadio Olimpico. Nella seduta mattutina, a ranghi ridotti, la partitina è stata vinta dalla squadra composta da Svilar, Hermoso, Saud, Zalewski, Baldanzi ed El Shaarawy che si sono regalati la consueta foto con esultanza finale.