La Roma ha perso un'altra gara esterna e quindi quello verso la Capitale sarà un altro viaggio tutt'altro che felice. I giallorossi torneranno nella città eterna in nottata e domani saranno in campo per il lavoro di scarico in vista della trasferta di Udine, prima della quale non avrà luogo la conferenza stampa pre-partita di rito da parte di Claudio Ranieri.