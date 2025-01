Dopo il pareggio in casa del Milan e le feste natalizie, la Roma tornerà in campo domenica: all'Olimpico i giallorossi affronteranno la Lazio nel derby valido per la 19esima giornata di campionato. Domani, a due giorni della sfida, Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa alle 13.00 dal Fulvio Bernardini di Trigoria.