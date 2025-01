FOTO - Il tifoso laziale e l'incubo Mancini: lo striscione esposto in Curva Sud nel derby appare a Trigoria

L'entusiasmo per la vittoria per 2-0 nel Derby della Capitale non accenna a placarsi e i tifosi della Roma hanno deciso di esporre nei pressi del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria uno dei tanti striscioni apparsi in Curva Sud durante la partita: il soggetto raffigurato è un tifoso laziale che suda freddo nel suo letto e sogna l'incubo Gianluca Mancini e non solo.