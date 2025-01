Amantino Mancini ospite a Trigoria: dall'incontro con Ranieri alla visita all'archivio storico (FOTO)

Nella giornata di ieri Amantino Mancini, ex calciatore della Roma, è stato invitato come ospite al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Il brasiliano ha incontrato Claudio Ranieri e ha visitato l'Archivio Storico del Club per poi scattarsi delle foto con le sue maglie, quelle di Pelé e il tutore indossato da Francesco Totti dopo il bruttissimo infortunio del 2006.